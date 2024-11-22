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13:13, 22 ноября 2024Путешествия

Раскрыты самые подорожавшие направления для поездок по России

Цены на билеты Москва — Петербург выросли на 62 процента за два года
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

С 2022 по 2024 год стоимость авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург выросла в среднем более чем на 62 процента. Это и другие подорожавшие направления для поездок по России раскрыл сервис «Купибилет», данные есть у «Ленты.ру».

Согласно исследованию, средняя цена перелета из столицы в Петербург два года назад составляла 3,4 тысячи рублей, а сейчас она достигла 5,5 тысячи.

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В числе других популярных городов, которые показали самую сильную динамику цен, — Минеральные Воды (плюс 58 процентов за два года, с 5 до 7,9 тысячи рублей). При этом билеты из Москвы в Сочи подорожали на 53 процента, с 5,9 до 9 тысяч рублей.

Стоимость перелетов в Калининград стала выше на 54 процента (с 4,8 до 7,2 тысячи рублей), а в Махачкалу — на 44 процента (с 5,3 до 7,6 тысячи). А поездки в Екатеринбург выросли в цене на 41 процент — с 5 до 7,1 тысячи рублей.

Ранее россиянам раскрыли самые дешевые направления для пляжного отдыха на Новый год. В их число вошли Грузия, Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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