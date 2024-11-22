Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

Новый имидж американской певицы армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известной как Шер, раскритиковали в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 78-летнюю знаменитость во время прогулки по Нью-Йорку, США. Она предстала на полученных снимках в сером пиджаке и брюках с широкими штанинами аналогичного цвета. Также звезда надела черные туфли на массивных каблуках и платформе и продемонстрировала распущенные волосы оттенка блонд.

Читатели издания высказались о трансформации исполнительницы в комментариях. Часть из них решили, что артистка носит накладные волосы, другие же предположили, что она сделала окрашивание.

«Это парик, к тому же уродливый и дешевый», «Хотелось бы, чтобы Шер перестала носить парики», «Ее парики всегда выглядят нелепо», «Ей никогда не шло быть блондинкой. Предпочитаю видеть ее с черными волосами», «Не понимаю, зачем обесцвечивать волосы, когда у тебя такие красивые темные локоны», — заявили юзеры.

Ранее в ноябре сообщалось, что новая внешность американского актера и рестлера Дуэйна Скалы Джонсона на съемках фильма «Моана» смутила пользователей сети.