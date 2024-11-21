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17:04, 21 ноября 2024Ценности

Новая внешность Дуэйна Скалы Джонсона на съемках фильма смутила пользователей сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Новая внешность американского актера и рестлера Дуэйна Скалы Джонсона на съемках фильма «Моана» смутила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

52-летнего артиста запечатлели во время работы над киноадаптацией мультфильма Disney «Моана» 2016 года, где он играет роль полубога Мауи. Спортсмен предстал перед камерами с татуированным голым торсом, увеличившимся в размерах. При этом он надел юбку из листьев и ожерелье с подвесками в виде клыков.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Король стероидов», «Стероиды и гормон роста», «Он выглядит гротескно — накачанный стероидами и слишком старый для этой роли», «Представьте, что вам за 50 и вы принимаете стероиды, потому что не можете позволить своему телу выглядеть нормально», «Мне кажется, что это боди. Ожерелье и нарукавники скрывают края костюма», «Это костюм или он растолстел?» «Это явно костюм», «Это костюм для верхней части тела, можно увидеть молнию на спине», — заявили юзеры.

В октябре американская актриса Сидни Суини показала внешность, измененную ради роли профессиональной боксерши Кристи Мартин.

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