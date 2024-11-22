Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:22, 22 ноября 2024Мир

В США забили тревогу из-за решения по производству истребителей F-35

POGO: США решили производить истребители F-35 без учета их недостатков
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили производство истребителей F-35, не учитывая данные об их многочисленных недостатках. Тревогу в связи с данным решением забил общественный Проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight, POGO).

В сообщении организации отмечается, что даже в рассекреченной версии отчета об эксплуатационных испытаниях F-35 имеется множество ссылок на несоответствие истребителей требованиям о надежности, точности, скрытности и пригодности для ремонта.

Как указали общественники, Конгресс США не мог в полной мере осуществить свои надзорные функции, так как между публикацией документа и одобрением производства F-35 прошло слишком мало времени.

Ранее в США сообщили, что боеготовность парка истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной. Отмечается, что согласно отчету правительственного надзорного агентства, программа F-35 не соответствовала ключевому показателю готовности в течение шести лет подряд.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Испытания прошли успешно». Путин отчитался об ударе новейшим «Орешником» по Украине в ответ на пуски ВСУ западных ракет

      Парень показал фото дома в соседнем районе и напугал пользователей сети

      Журналист рассказал о начавшейся в Киеве панике из-за угрозы удара России

      Житель ДНР рассказал об ударе самолета ВСУ по жилому дому

      Экс-полковник рассказал о сотрудничестве СБУ со спецслужбами Запада

      Российская путешественница раскрыла поразившие ее за границей вещи

      Зеленского обвинили в превращении солдат ВСУ в рабов

      В Германии раскрыли план подготовки к войне с Россией

      В США забили тревогу из-за решения по производству истребителей F-35

      В НАТО усомнились в кандидате Трампа в постпреды при альянсе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше