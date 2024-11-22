В США забили тревогу из-за решения по производству истребителей F-35

POGO: США решили производить истребители F-35 без учета их недостатков

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили производство истребителей F-35, не учитывая данные об их многочисленных недостатках. Тревогу в связи с данным решением забил общественный Проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight, POGO).

В сообщении организации отмечается, что даже в рассекреченной версии отчета об эксплуатационных испытаниях F-35 имеется множество ссылок на несоответствие истребителей требованиям о надежности, точности, скрытности и пригодности для ремонта.

Как указали общественники, Конгресс США не мог в полной мере осуществить свои надзорные функции, так как между публикацией документа и одобрением производства F-35 прошло слишком мало времени.

Ранее в США сообщили, что боеготовность парка истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной. Отмечается, что согласно отчету правительственного надзорного агентства, программа F-35 не соответствовала ключевому показателю готовности в течение шести лет подряд.