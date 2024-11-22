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14:53, 22 ноября 2024Экономика

В квартире россиянина из-за постоянных протечек крыши рухнул потолок

В Омске из-за вечных протечек крыши обвалился потолок в доме
Виктория Клабукова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Омске потолок квартиры не выдержал вечных протечек крыши. Детали произошедшего приводит «Московский комсомолец».

На обветшалое состояние конструкций жалуются собственники двухэтажки по улице 27-я Линия. По словам хозяина пострадавшей квартиры, деревянные межэтажные перекрытия в доме разваливаются от старости, а длительные протечки лишь усугубили ситуацию. В итоге балки над одной из квартир настолько прогнили, что рухнули. Положение не спас и недавний ремонт кровли.

В самой квартире проводить работы отказались — строители считают, что без капитальной замены перекрытий в здании не обойтись. Управляющая компания за домом не закреплена, а в администрации квартировладельцу предложили лишь продуктовую и медицинскую помощь.

Ранее аналогичная ситуация произошла в подмосковном Щелково. Крыша одного из местных домов рухнула вместе с потолком в квартире. Капремонт в здании прошел лишь год назад. Сгнившие перекрытия рискуют упасть и в других частях здания — под угрозой остаются еще восемь квартир.

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