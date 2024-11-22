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10:32, 22 ноября 2024Бывший СССР

Основатель «Азова» рассказал о рисках для ВСУ в Запорожье

Командир «Азова» Билецкий: Запорожская область — опасное направление для ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Запорожская область остается чрезвычайно опасным направлением для украинской армии. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Запорожская область – чрезвычайно опасное направление. Местность там равнинная. Если посмотреть на карту, то больших населенных пунктов почти нет», — рассказал Билецкий.

По его словам, коммуникации ВСУ вытянуты с запада на восток и могут быть перерезаны, что станет проблемой для всей группировки ВСУ в Донбассе.

Ранее Билецкий назвал российские дроны «Орлан» большой проблемой для ВСУ. По его словам, украинские военные не могут качественно глушить эти беспилотники.

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