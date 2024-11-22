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17:05, 22 ноября 2024Путешествия

Пассажирка из-за волнения напилась перед рейсом, устроила дебош и ударила попутчика

Пассажирка напилась перед полетом и устроила дебош на рейсе из Бетела в Анкоридж
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Пассажирка неназванной иностранной авиакомпании из-за волнения напилась перед полетом и устроила дебош на рейсе в США. Подробностями истории поделилось издание Anchorage Daily News.

Инцидент произошел 12 ноября на борту лайнера, летевшего из Бетела в Анкоридж, штат Аляска. 38-летняя Кэрин Дениз Эван в состоянии алкогольного опьянения внезапно начала кричать и ударила попутчика. Бортпроводники попытались успокоить женщину, чтобы подготовиться к приземлению, но она стала «неконтролируемо двигаться», размахивать руками и мешать окружающим.

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После посадки Эван обвинили во вмешательстве в работу экипажа и арестовали. Как пишет источник, тест показал, что содержание алкоголя в ее крови более чем в три раза превышало допустимую норму для вождения на Аляске.

Ранее пассажир авиакомпании American Airlines попытался открыть дверь самолета в воздухе. Попутчики смогли усмирить дебошира и связали его по рукам и ногам скотчем.

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