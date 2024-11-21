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10:31, 21 ноября 2024Путешествия

Пассажир попытался открыть дверь самолета в полете и был связан скотчем попутчиками

ABC News: пассажир American Airlines попытался открыть дверь самолета в полете
Алина Черненко

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Пассажир авиакомпании American Airlines попытался открыть дверь самолета во время полета и был остановлен попутчиками. Подробностями истории поделился телеканал ABC News.

По данным источника, инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на рейсе из Милуоки в Даллас, США. В отчете Департамента общественной безопасности международного аэропорта Даллас Форт-Уэрт говорится, что гражданин Канады подошел к бортпроводнице, попросил ее открыть дверь лайнера и очень разволновался, когда получил отказ. Затем он ударил ее и попытался прорваться к двери, чтобы покинуть воздушное судно.

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Другие пассажиры бросились на помощь стюардессе, усмирили дебошира и связали его по рукам и ногам скотчем. После посадки мужчину задержали сотрудники ФБР и отправили его на медицинское обследование.

Бортпроводницу, которую ударил недисциплинированный пассажир, доставили в больницу — она пожаловалась на травмы запястья и шеи. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что расследует произошедшее.

Ранее пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» напился во время рейса, устроил дебош в самолете и разгромил салон. Мужчина кричал матом, приставал к членам экипажа и угрожал расправой старшему бортпроводнику и его семье.

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