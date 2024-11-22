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20:17, 22 ноября 2024Россия

Пенсионеры в России смогут подтвердить свой статус по-новому

Минтруд захотел выдать пенсионерам электронные удостоверения с QR-кодом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пенсионеры в России будут получать специальные электронные удостоверения с QR-кодом, которые помогут по-новому подтверждать льготный статус. Они станут доступны с 1 июля 2025 года, рассказали в Минтруда России, передает РИА Новости.

«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», — уточнили в ведомстве.

Так, свидетельство пенсионера в электронном формате, помимо обязательных реквизитов, предусмотренных в бумажном документе, будет содержать QR-код. При помощи приложения «Госуслуги» пенсионер сможет показать QR-код в организации и с использованием технологии верификации подтвердить свой статус.

Ранее член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2025 года в стране будут повышены пенсии и работающих, и неработающих россиян.

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