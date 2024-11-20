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06:31, 20 ноября 2024Россия

Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

Бессараб: с 1 января будут повышены пенсии и работающих, и неработающих россиян
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С 1 января 2025 года будут повышены пенсии и работающих, и неработающих россиян. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3 процента

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — сообщила Бессараб.

Также депутат рассказала, что с 1 апреля 2025 года будет увеличена социальная пенсия на 14,75 процента.

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Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в 2025 году справедливый размер пенсии неработающих граждан России должен быть на уровне 40 процентов от средней заработной платы. По его словам, при таком раскладе москвичи могли бы рассчитывать на пенсию в размере почти 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска — 33 тысячи, а пенсионеры Краснодарского края — 30 тысяч.

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