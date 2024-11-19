«Жители Москвы могут рассчитывать на 62,5 тысячи рублей». В России назвали справедливый размер пенсии

Депутат Никитин: в РФ пенсия должна составлять 40 процентов от средней зарплаты

Справедливый размер пенсии неработающих граждан России в 2025 году — 40 процентов от средней зарплаты на текущий момент. Об этом заявил депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тысячи рублей, Мурманска — 33 тысячи рублей, а Краснодарского края — 30 тысяч рублей», — сказал Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Депутат указал, на что будет хватать справедливой пенсии

Никитин объяснил, что такой пенсией россиянам удастся покрывать базовые потребности в питании, одежде и жилье, а также участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом. «Говорим мы не просто о числе, а о достойной жизни после многих лет труда на российскую экономику», — считает он.

Депутат также предложил дополнительно установить минимальный размер выплат пенсионерам в 35 тысяч рублей. При таком пороге пенсия станет справедливой, отметил Никитин.

В 2025 году средний размер страховой пенсии составит примерно 24 тысячи рублей

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в 2025 году средний размер страховой пенсии будет равен примерно 24 тысячам рублей. По его словам, такая сумма возникла благодаря решению об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января на размер инфляции — она ожидается на уровне 7,3 процента.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, в свою очередь, назвал пенсии в России не дающими достойного уровня жизни. По его словам, основная часть выплат у пенсионеров уходит на лекарства и коммунальные услуги, из-за чего денег на нормальную еду уже не хватает. Проблемы с питанием приводят к ухудшению здоровья, что заставляет тратить больше средств на лекарства.

Таким образом, подчеркнул эксперт, создается замкнутый круг, из которого при текущем уровне пенсий не выбраться. Чтобы уйти от этого, Антонов призвал привязать размер выплат к реальному росту цен на товары первой необходимости, а также пересмотреть балльную систему и разморозить накопительную часть пенсии.