Назван размер справедливой пенсии неработающих россиян

Союз пенсионеров: пенсия должна составлять 40 процентов от средней зарплаты

В 2025 году справедливый размер пенсии неработающих граждан России должен быть на уровне 40 процентов от средней заработной платы. Об этом заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, при таком раскладе москвичи могли бы рассчитывать на пенсию почти в 62,5 тысячи рублей, Мурманска — 33 тысячи, а Краснодарского края — 30 тысяч. Как подчеркнул Никитин справедливый размер пенсии означает такую сумму, которой хватит на покрытие базовых потребностей в питании, одежде и жилье, а также на участие в культурной и социальной жизни. Кроме того, он призвал дополнительно установить минимальный размер пенсии по России в 35 тысяч рублей.

Ранее, сенатор Ольга Епифанова заявила, что в 2025 году минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для того, чтобы выйти на пенсию, составит 30 единиц.

Также в России появилась инициатива по привязке размера пенсий к количеству детей.