Демограф Тимаков: пенсии в РФ нужно привязать к количеству воспитанных детей

Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей. О такой необходимости заявил демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков, его цитирует ТАСС.

В докладе «Демографическая и миграционная политика России» эксперт заявил, что размер пенсии нужно рассчитывать исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество. Последний стоит рассчитывать из количества рожденных и воспитанных детей.

По мнению Тимакова, активная демографическая политика вряд ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она может затормозить сокращение населения. В свою очередь перенос основной массы материнского капитала на первого ребенка — неэффективно: нужно стимулировать появление второго и особенно третьего ребенка в семье.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Узкая отметила, что чиновников в России нужно обучать азам демографии, чтобы те понимали, что «лобовые» меры не приносят ожидаемого результата. Так, например, запрет абортов в 1936 году привел к большому количеству подпольных операций и росту материнской смертности и бесплодия, объяснила она.

Представители общественного движения «Ветераны России» призвали Госдуму перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости. В объединении считают, что женщины, работающие в удаленном режиме, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах. «Ветераны России» полагают, что перевести на удаленку сейчас можно «миллионы россиянок» — бухгалтеров, маркетологов и программистов.

В октябре депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в стране налог на бездетность, средства от которого могли бы отправить на модернизацию детских домов в России. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, в свою очередь предложил установить ежемесячную ставку для бездетных семей на уровне 40 тысяч рублей.