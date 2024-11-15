Раскрыт минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Сенатор Епифанова: в 2025 году ИПК для выхода на пенсию вырастет до 30 единиц

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для того, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составит 30 единиц. Об этом рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, в следующем году ИПК вырастет на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом. При этом максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет 10 единиц.

Кроме того, ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности, в том числе уход за ребенком, на лицевой счет каждого россиянина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд.

Ранее демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков заявил о необходимости привязать пенсии в России к количеству детей. По мнению Тимакова, активная демографическая политика вряд ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она может затормозить сокращение населения.