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03:37, 15 ноября 2024Экономика

Раскрыт минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Сенатор Епифанова: в 2025 году ИПК для выхода на пенсию вырастет до 30 единиц
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для того, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составит 30 единиц. Об этом рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, в следующем году ИПК вырастет на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом. При этом максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет 10 единиц.

Кроме того, ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности, в том числе уход за ребенком, на лицевой счет каждого россиянина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд.

Ранее демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков заявил о необходимости привязать пенсии в России к количеству детей. По мнению Тимакова, активная демографическая политика вряд ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она может затормозить сокращение населения.

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