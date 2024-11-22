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15:54, 22 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе полицейские задержали двоих зачинщиков массовой драки

В Казани задержали двоих мужчин за организацию массовой драки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани задержали двоих мужчин, которые начали массовую драку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о драке на улице Гвардейская. Прибывшие сотрудники полиции задержали двоих зачинщиков. Все началось с конфликта между молодыми людьми. Задержанные доставлены в отдел полиции.

Проводится проверка по данному происшествию, решение по нему будет приниматься в соответствии с законодательством РФ.

Ранее сообщалось, что массовую драку мигрантов с жителями российского города сняли на видео.

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