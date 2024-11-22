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20:30, 22 ноября 2024Забота о себе

Психолог рассказала о значительно ухудшающем жизнь редком расстройстве

Психолог Яушева: первые признаки ОКР чаще появляются у подростков
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) может развиться из-за стресса и некоторых других причин, заявила клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева. О них, а также о влиянии этого ментального расстройства на качество жизни эксперт рассказала «Ленте.ру».

По словам психолога, это редкое расстройство встречается у одного-двух процентов людей. Оно значительно ухудшает качество жизни: навязчивые мысли и страхи буквально завладевают человеком и заставляют его выполнять определенные ритуалы. «Человек может понимать, что такие действия не помогут, но без них ему становится еще тревожнее», — отметила психолог.

Специалистка указала, что ОКР может начаться у людей разного возраста, но чаще всего первые признаки появляются в подростковом возрасте или ранней взрослой жизни. При этом единой причины развития этого расстройства не выявлено.

Существует мнение, что оно может возникнуть под влиянием генетических факторов, особенностей нейрохимии мозга и вследствие стресса или травм

Дарья Яушеваклинический психолог

«Для профилактики ОКР необходима работа с эмоциональными состояниями, управление стрессом и поддержание здорового образа жизни, который включает в себя отдых и физическую активность», — заключила психолог.

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Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, при котором человека беспокоят навязчивые мысли, вызывающие тревогу и страх. Чтобы успокоиться, он вынужден выполнять повторяющиеся действия, которые могут казаться странными или нелогичными.

Ранее невролог, доктор медицинских наук Леонид Чутко рассказал об опасности одиночества. По его словам, чаще всего угнетающее ощущение одиночества бывает у людей с повышенным уровнем тревожности, которые чувствуют себя одинокими даже в коллективе и семье.

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