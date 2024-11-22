Психолог рассказала о значительно ухудшающем жизнь редком расстройстве

Психолог Яушева: первые признаки ОКР чаще появляются у подростков

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) может развиться из-за стресса и некоторых других причин, заявила клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева. О них, а также о влиянии этого ментального расстройства на качество жизни эксперт рассказала «Ленте.ру».

По словам психолога, это редкое расстройство встречается у одного-двух процентов людей. Оно значительно ухудшает качество жизни: навязчивые мысли и страхи буквально завладевают человеком и заставляют его выполнять определенные ритуалы. «Человек может понимать, что такие действия не помогут, но без них ему становится еще тревожнее», — отметила психолог.

Специалистка указала, что ОКР может начаться у людей разного возраста, но чаще всего первые признаки появляются в подростковом возрасте или ранней взрослой жизни. При этом единой причины развития этого расстройства не выявлено.

Существует мнение, что оно может возникнуть под влиянием генетических факторов, особенностей нейрохимии мозга и вследствие стресса или травм Дарья Яушева клинический психолог

«Для профилактики ОКР необходима работа с эмоциональными состояниями, управление стрессом и поддержание здорового образа жизни, который включает в себя отдых и физическую активность», — заключила психолог.

Обсессивно-компульсивное расстройство — психическое расстройство, при котором человека беспокоят навязчивые мысли, вызывающие тревогу и страх. Чтобы успокоиться, он вынужден выполнять повторяющиеся действия, которые могут казаться странными или нелогичными.

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