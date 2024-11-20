Невролог рассказал об опасности одиночества

Невролог Чутко: вызывающее тревожность одиночество должен лечить психолог

В некоторых случаях человек, который чувствует себя одиноко, нуждается в помощи специалиста, рассказал руководитель Центра поведенческой неврологии, доктор медицинских наук Леонид Чутко. Об опасности одиночества он поговорил с kp.ru.

По словам Чутко, чаще всего угнетающее ощущение одиночества бывает у людей с повышенным уровнем тревожности, которые чувствуют себя одинокими даже в коллективе и семье. Если это чувство начинает причинять сильное беспокойство, то нужно принимать меры и бороться с тревогой, рассказал невролог.

Тревожность, продолжил Чутко, может быть спровоцирована самыми разными факторами — например, большей ответственностью, которую требует от человека современный многовариантный мир. «Для одних это нормально, у других вызывает тревогу. Она, в свою очередь, может порождать болезненные проявления, провоцировать головные боли, нарушения сна. А вслед за этим и другие проблемы со здоровьем», — объяснил врач.

Избавиться от мучительной тревожности, добавил он, поможет специалист — в более легких случаях психолог, в более тяжелых — психотерапевт или психиатр, которые могут назначить серьезные рецептурные лекарства для эффективного снижения тревожности.

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