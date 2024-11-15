Невролог развеяла мифы об инсульте

Невролог Демьяновская: вопреки заблуждению инсульты случаются у молодых людей

С инсультом связано множество заблуждений, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Мифы об инсульте она развеяла в беседе с изданием «Доктор Питер».

Прежде всего, отметила она, мифом является утверждение, что инсульт бывает только у пожилых людей. «Действительно, риск развития инсульта возрастает после 55 лет и с каждым последующим десятилетием удваивается. Однако 10-15 процентов инсультов случаются у людей до 45 лет», — сказала Демьяновская. Она добавила, что инсульт может произойти и в 30, и в 20 лет.

Кроме того, заблуждением невролог назвала уверенность в том, что инсульт нельзя предотвратить. «Умеренность в еде, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, регулярные профилактические осмотры у врача, прием назначенной терапии, например антикоагулянтов, антигипертензивных, сахароснижающих препаратов значительно снижают риск инсульта», — поделилась врач.

Многие также уверены, что у инсульта нет симптомов, однако он может выдать себя слабостью и онемением лица и конечностей, речевыми нарушениями, головокружением, нарушением сознания и восприятия, координации движений, неразборчивой речью, неадекватным поведением, перечислила Демьяновская.

Мифом невролог назвала и предположение о том, что основной причиной инсульта является стресс. По словам Демьяновской, для инсульта на фоне стресса организму все равно нужны предпосылки: атеросклероз, мерцательная аритмия, гипертоническая болезнь.

Наконец, Демьяновская раскритиковала предположение, что инсульт вылечить невозможно, и можно обойтись без врачебной помощи. По ее словам, если человек с инсультом попадет к врачам в течение первых трех-четырех часов с момента появления первых симптомов, то есть шанс устранить последствия с минимальными остаточными явлениями или без них. Врачи помогут избежать безвозвратной утраты нервных клеток головного мозга, ведущей к параличу, нарушениям речи и памяти, мышления, дыхания, заключила она.

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