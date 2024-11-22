Путин провел совещание с руководством Минобороны и ОПК

Путин провел совещание с руководством МО и представителями ОПК

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 1».

Глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

Путин пообещал поставить «Орешник» на вооружение в ракетные войска, а также заявил, что решение по серийному производству уже принято.

В заключение президент заявил, что решение задач специальной военной операции (СВО) неотрывно связано с будущим России.

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.