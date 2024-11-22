Путин рассказал о разработке схожего с «Орешником» вооружения в России

Путин сообщил, что в России разрабатываются схожие с «Орешником» системы

Схожие с «Орешником» системы вооружения находятся на данный момент в разработке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства раскрыл такие данные во время совещания с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На мероприятии он рассказал о применении «Орешника».

«В России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию», — сказал он.

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Президент России подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.