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12:36, 22 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт простой способ обнаружить проблемы с легкими и сердцем

Терапевт Ахмед: выявить проблемы с сердцем и легкими поможет тест с пальцами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Выявить возможные проблемы с сердцем и легкими поможет тест с пальцами, заявил врач-терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Дра Ахмед. Этот простой способ он раскрыл в своем TikTok-аккаунте, пишет издание LadBible.

В новом видео Ахмед рассказал, что для выполнения этого теста в домашних условиях потребуется всего несколько секунд. Для этого достаточно соединить кончики указательных пальцев таким образом, чтобы их ногти соприкасались друг с другом, образуя подобие сердечка, и обратить внимание на область у основания ногтевых пластин.

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По словам терапевта, у основания ногтей в таком положении должен быть виден ромбовидный просвет. При его отсутствии стоит обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком синдрома барабанных палочек, при котором концевые фаланги пальцев утолщаются, а ногти выгибаются в другую сторону. Этот синдром развивается при хронических болезнях легких, сердца и печени, предупредил Ахмед.

Ранее специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы рассказали о простом домашнем тесте, с помощью которого можно оценить биологический возраст и общее состояние здоровья человека. Сделать это поможет тест, основанный на неврологической пробе Ромберга.

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