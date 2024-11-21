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19:44, 21 ноября 2024Забота о себе

Россиянам предложили простой домашний тест на биологический возраст

Уфимские врачи предложили оценить биологический возраст тестом на баланс
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы рассказали о простом домашнем тесте, с помощью которого можно оценить биологический возраст и общее состояние здоровья человека. Их рекомендация опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы установить истинный биологический возраст, врачи предложили россиянам проверить способность сохранять баланс тела. Сделать это поможет тест, основанный на неврологической пробе Ромберга. Для его прохождения потребуется только секундомер в телефоне.

Чтобы выполнить тест, надо просто принять так называемую «позу цапли» — встать на одну ногу, затем запустить секундомер, закрыть глаза и засечь время, которое удастся провести в этой позиции без потери равновесия. Отмечается, что для разных возрастных групп норма этого времени разная: для людей от 18 до 39 лет этот показатель равняется 43 секундам, от 40 до 49 лет — 40 секундам, от 50 до 59 лет — 37 секундам, от 60 до 69 — 30 секундам, для людей старше 70 лет — 18-19 секундам.

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Чем меньше человек может простоять на одной ноге, тем выше вероятность того, что у него есть различные проблемы со здоровьем, утверждают специалисты. «Исследования показывают, что чем меньше человек может держать баланс, тем выше риск преждевременной смерти», — отмечается в сообщении врачей.

В Центре общественного здоровья объяснили, что с годами становится труднее сохранять равновесие из-за того, что мышцы теряют силу, зрение ухудшается, начинаются проблемы с вестибулярным аппаратом. Кроме того, навыки сохранения баланса могут ухудшаться из-за малоподвижного образа жизни.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала способ продлить жизнь на 11 лет. В этом, по ее мнению, помогут ежедневные прогулки в умеренном темпе продолжительностью не менее двух часов.

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