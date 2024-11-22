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20:23, 22 ноября 2024Культура

Разин отреагировал на проигрыш в суде вдове Шатунова

Продюсер Андрей Разин возмутился из-за проигрыша в суде вдове Юрия Шатунова
Андрей Шеньшаков
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что возмущен ходом проигранного суда против вдовы Юрия Шатунова. Об этом он сообщил порталу mk.ru.

По словам Разина, три судьи Краснодарского краевого суда отклонили все его ходатайства по делу о борьбе за права на хитовые песни артиста.

«Это был не суд, а издевательство. Конечно же, решение будет обжаловано в ближайшие дни в кассационной инстанции», — заявил он.

21 ноября стало известно, что семья Шатунова выиграла суд против продюсера. Решение суда оставило за вдовой певца Светланой исключительные права на 23 композиции, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и другие культовые песни.

Ранее сообщалось, что Светлана Шатунова намерена зарегистрировать товарный знак «Ласковый май».

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