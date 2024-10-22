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09:53, 22 октября 2024Культура

Вдова Шатунова захотела зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»

Вдова Шатунова Светлана решила зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдова лидера «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана решила зарегистрировать название группы в качестве бренда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, женщина подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ласковый май» 18 октября. В случае одобрения вдова исполнителя сможет выпускать парфюмерию, косметические средства, алкогольную продукцию и другие товары. Вторая заявка включает в себя 41 вариант продукции.

Ранее бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин впервые прокомментировал решение суда, закрепившего исключительные права на творчество Юрия Шатунова за семьей артиста.

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