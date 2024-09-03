Андрей Разин впервые высказался о проигрыше семье Шатунова в суде

Разин заявил о намерении проверить детей Шатунова на ДНК после проигрыша в суде

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин впервые прокомментировал решение суда, закрепившего исключительные права на творчество Юрия Шатунова за семьей артиста. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Какие бы усилия ни предпринимали псевдожены Юры, которые никакого отношения к нему не имели, кроме детей. Но у Юры много детей. Слава богу, что я сохранил его ДНК. Каждый ребенок будет проверяться на ДНК», — сказал Разин, отметив, что он собирается «тщательно смотреть за этой ситуацией».

Ранее вдова Юрия Шатунова эмоционально прокомментировала победу в суде. Семья исполнителя получила исключительные права на 23 песни Шатунова, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и другие хиты группы.