Вдова Шатунова эмоционально прокомментировала победу в суде

Вдова Юрия Шатунова Светлана отреагировала на получение прав на его песни

Вдова лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прокомментировала решение суда, присудившей права на его песни ей. О своей реакции Светлана рассказала в интервью aif.ru.

«Нас услышали и Юра с нами!» — сказала женщина.

Светлана получила исключительные права на 23 песни Шатунова, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и другие легендарные хиты группы. На них претендовал продюсер коллектива Андрей Разин.

Ранее стало известно, что суд Краснодарского края вынес вердикт по делу о правах на композиции Шатунова.