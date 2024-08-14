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19:46, 14 августа 2024Культура

Вдова Шатунова эмоционально прокомментировала победу в суде

Вдова Юрия Шатунова Светлана отреагировала на получение прав на его песни

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вдова лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прокомментировала решение суда, присудившей права на его песни ей. О своей реакции Светлана рассказала в интервью aif.ru.

«Нас услышали и Юра с нами!» — сказала женщина.

Светлана получила исключительные права на 23 песни Шатунова, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и другие легендарные хиты группы. На них претендовал продюсер коллектива Андрей Разин.

Ранее стало известно, что суд Краснодарского края вынес вердикт по делу о правах на композиции Шатунова.

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      Андрей Шеньшаков
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