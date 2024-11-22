Россиянам рассказали о страховке имущества при падении беспилотника

Эксперт Романов: попадание БПЛА часто входит в стандартную страховку жилья

Попадание беспилотника в дом уже зачастую входит в стандартную страховку жилья, рассказал NEWS.ru страховой эксперт Александр Романов.

Он объяснил, что выплаты от попадания беспилотника находятся в юридической плоскости. Россиянин, у которого есть полис страхования дома, в случае попадания в него беспилотного летательного аппарата (БПЛА) должен предоставить в страховую компанию определенный пакет документов, в том числе справку из компетентных органов, где указана причина повреждения дома.

На получение выплат влияет то, как было квалифицировано произошедшее: пострадало ли жилье в результате теракта, в результате военных действий, в результате противоправных действий третьих лиц и так далее. Получить деньги можно только в том случае, если такой риск указан в страховке, рассказал эксперт.

При этом способ отнесения попадания БПЛА к той или иной категории остается загадкой, заявил Романов, отметив, что чаще попадание беспилотника ставится на одну ступень с такими событиями, как бросить камень в окно или поцарапать машину ключом. Военные действия — самый редко встречающийся вариант при классификации, предупредил он.

Ранее в «Росгосстрахе» рассказали, что россияне стали чаще страховать жилье от падения летательных аппаратов и их частей. При этом самые распространенные риски в страховании жилья остались прежними. Это урон, который может нанести имуществу то или иное стихийное бедствие, кража, а также пожары.