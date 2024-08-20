Беспилотники изменили отношение россиян к страхованию жилья

«Росгосстрах»: жители России стали страховать жилье от падения беспилотников

Россияне предъявили спрос на страхование жилья от падения дронов и их обломков. Об этом заявила начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц «Росгосстраха» Юлия Горелик. Ее цитирует «Российская газета».

По ее словам, в настоящее время такой риск стали включать в стандартный пакет по классическим и коробочным продуктам страхования имущества физических лиц.

В то же время самые распространенные риски в страховании жилья остались прежними. Это урон, который может нанести имуществу то или иное стихийное бедствие, кража, а также пожары. Оказалось, что 90 процентов договоров страхования заключается именно по таким позициям.

Горелик констатировала, что в РФ вырос интерес к страхованию после ряда громких инцидентов. Например, наводнение в Иркутской области в 2019 году или пожары на Урале в 2023 году.

В свою очередь, Всероссийский союз страховщиков отметил, что объем страховых выплат, связанных с паводками, ливнями, ураганами и другими стихийными бедствиями, в последние три года ежегодно оценивается в 35-40 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущими годами рост составляет 20-25 процентов.

Ранее Банк России выяснил, что с января по март 2024 года страховщики жизни выплатили клиентам больше 113 миллиардов рублей. На первом месте в рейтинге регионов по объему выплат по страхованию жизни оказался Московский регион. На втором и третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область.