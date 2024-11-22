Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

NF Group: чаще всего россияне покупали жилье в ОАЭ и еще 4 странах

В 2024 году россияне бросились скупать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — эта страна стала самым популярным зарубежным направлением для приобретения недвижимости. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании NF Group в своем исследовании, c результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Годом ранее россияне чаще всего покупали дома и квартиры в Турции, отметили специалисты. «Смена лидерства связана с введением новой политики получения турецкого ВНЖ, а также сложностями с переводом денежных средств», — пояснили авторы исследования.

Заметно вырос интерес и к европейской недвижимости. Второе место среди наиболее востребованных у россиян локаций заняла Венгрия, а третье — Франция. В 2023-м эти строчки занимали ОАЭ и Кипр, уточнили в NF Group.

На четвертой строчке оказалась Греция, спрос на недвижимость в которой остается стабильным. Пятое место поделили Индонезия, Таиланд и Испания. «Индонезия и Таиланд пользуются спросом благодаря стоимости недвижимости, которая существенно ниже, чем в европейских странах, предлагая возможность инвестировать в готовые квартиры. В Таиланде преобладают комбинированные сделки: покупка жилья как для собственного проживания, так и для последующей сдачи в аренду. Испания попала в топ-5 за счет высокого спроса на коммерческую недвижимость», — пояснили специалисты.

Большинство (71 процент) сделок россиян с иностранной недвижимостью связаны с желанием получить ВНЖ или гражданство. Около 17 процентов покупателей планируют сами жить в приобретенных объектах, 12 процентов рассматривают жилье как инвестицию.

Ранее специалисты предсказали рост интереса россиян к покупке жилья в Таиланде. По прогнозам аналитиков компании Kalinka Ecosystem, спрос на жилье в азиатской стране увеличится на 15 процентов за год.