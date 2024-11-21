Спрос россиян на жилье в одной азиатской стране вырастет

Kalinka Ecosystem: спрос россиян на жилье в Таиланде вырастет на 15 % за год

Спрос граждан РФ на недвижимость в Таиланде по итогам 2024 года вырастет на 15 процентов за год. Об этом со ссылкой на данные аналитиков компании Kalinka Ecosystem сообщила «Газета.Ru».

По информации экспертов, в нынешнем году Таиланд стал лидером по количеству инвестиционных покупок жилья среди россиян, оставив позади предыдущего — ОАЭ. В данный момент на долю первой страны приходится 16 процентов от общего числа запросов граждан РФ. Высокий спрос соотечественников на недвижимость специалисты связали как с возможностью банковских переводов из России, так и с активным развитием инфраструктуры увеличением турпотока, который дает большие перспективы для заработка на аренде. Эксперты отметили, что 70 процентов покупок жилья гражданами РФ были совершены с инвестиционной целью, а в остальных случаях — для собственного проживания либо пассивного дохода. Что касается локаций, то наибольшей популярностью пользуется Пхукет, на который пришлось более 50 процентов запросов, а также Паттайя и Самуи. Востребованными типами жилья, в свою очередь, оказались как небольшие апартаменты и кондоминиумы, так и просторные виллы.

Генеральный директор Kalinka Thailand Леонид Устинов ожидает, что объем сделок россиян с тайской недвижимостью в 2024-м увеличится приблизительно на 15 процентов относительно 2023-го. «Конечно, по сравнению с рекордным спросом осенью 2022 года это будет не такой резкий скачок, но все же страна продолжает пользоваться большой популярностью. Что касается цен, то их рост также продолжится и составит не менее 20 процентов за год», — заключил он.

Ранее в ноябре стало известно, что россияне вновь стали главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев.