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16:35, 13 ноября 2024Экономика

Россияне стали главными покупателями жилья в Турции

TUIK: россияне вновь стали главными иностранными покупателями жилья в Турции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

По итогам октября россияне вновь стали главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Бюро статистики Турции (TUIK).

В минувшем месяце продажи недвижимости в Турции достигли максимума почти за два года после рекордно низких показателей весной. В стране зафиксировали более 165 тысяч сделок — вдвое больше, чем в апреле. За год число договоров выросло на 76 процентов.

На сделки с иностранцами в октябре пришлось 1,3 процента от общего объема. В первой тройке самых популярных направлений оказались Анталья, Стамбул и Мерсин. Из 2,1 тысячи объектов, купленных иностранцами, на россиян пришлось 373 лота. Второе место по количеству купленного жилья досталось гражданам Ирана (172 лота), третье — покупателям с Украины (136 лотов).

Отмечается, что россияне удерживают статус иностранных покупателей недвижимости в Турции с апреля 2022 года. По итогам 2023 года они приобрели более 10,5 тысячи объектов в стране.

Ранее сообщалось, что россияне устремились на Бали. По итогам сентября российский спрос на недвижимость здесь вырос на 36 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году.

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