Россияне устремились в одну страну

Спрос россиян на недвижимость на Бали вырос на 36 процентов

По итогам сентября 2024 года спрос жителей России на недвижимость на Бали вырос на 36 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году. О том, что россияне устремились в Индонезию, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства Ageeva Real Estate.

Специалисты связывают положительную динамику с продолжающимся трендом на поиск зарубежных объектов для инвестиций и комфортного проживания. Россияне продолжают рассматривать Бали, где можно отдыхать в любое время года, а также получать стабильный доход от сдачи жилья в аренду.

При этом общий спрос текущего года оказался на 5,6 процента ниже показателя за 2023 года. Снижение вызвано экономической ситуацией и колебаниями валютных курсов.

Отмечается, что наиболее популярными объектами у россиян являются виллы — около половины запросов на недвижимость Бали в 2024 году приходились на этот тип жилья. Жители России предпочитают объекты с большим участком, бассейном и видами на океан. На квартиры приходится лишь 25 процентов спроса.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли интерес к жилью в Турции. В 2024 году спрос граждан на недвижимость в этой стране достиг исторического минимума.