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15:06, 22 октября 2024Экономика

Россияне устремились в одну страну

Спрос россиян на недвижимость на Бали вырос на 36 процентов

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

По итогам сентября 2024 года спрос жителей России на недвижимость на Бали вырос на 36 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году. О том, что россияне устремились в Индонезию, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства Ageeva Real Estate.

Специалисты связывают положительную динамику с продолжающимся трендом на поиск зарубежных объектов для инвестиций и комфортного проживания. Россияне продолжают рассматривать Бали, где можно отдыхать в любое время года, а также получать стабильный доход от сдачи жилья в аренду.

При этом общий спрос текущего года оказался на 5,6 процента ниже показателя за 2023 года. Снижение вызвано экономической ситуацией и колебаниями валютных курсов.

Отмечается, что наиболее популярными объектами у россиян являются виллы — около половины запросов на недвижимость Бали в 2024 году приходились на этот тип жилья. Жители России предпочитают объекты с большим участком, бассейном и видами на океан. На квартиры приходится лишь 25 процентов спроса.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли интерес к жилью в Турции. В 2024 году спрос граждан на недвижимость в этой стране достиг исторического минимума.

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      Александра Качан
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