Россиянку избили из-за одного видео в телефоне

Жительница Сахалина снимала драку на телефон и была избита металлической банкой

Жительницу Сахалина избили из-за одного видео в телефоне — она снимала драку таксиста с пассажиром, после чего сама получила несколько ударов металлической банкой. Кадры позже разместил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

По данным канала, в результате конфликта между пассажиром и таксистом пострадали как минимум три человека.

На кадрах видно, как двое мужчин — пассажир и таксист — дерутся на снегу у машины. За происходящим наблюдала россиянка с собакой. Она не вмешивалась в конфликт, пока не увидела прохожую, которая снимала происходящее на камеру. Со словами «Ты вообще знаешь, что произошло?» она набросилась на нее с металлической банкой. На «подмогу» пришел дравшийся до этого с таксистом пассажир — он также избил россиянку, пытаясь отобрать телефон.

Избитая женщина заявила, что ей разбили губу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Иркутске парень и девушка избили россиянку на глазах у прохожих. Очевидцы конфликта снимали происходящее на телефон.