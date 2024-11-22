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09:08, 22 ноября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ross Sneddon / Unsplash

Российская тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Как же тяжело живется женщинам в Европе, ведь они лишены элементарных базовых вещей, которые нам в России всегда доступны, хотя зачастую мы с вами этого не ценим, потому что не знаем, каково жить без них», — написала автор публикации.

Она рассказала, что побывала во многих европейских странах и заметила, что большинство женщин там живут наравне с мужчинами. Такую особенность общества в Европе она посчитала недостатком. К примеру, местные мужчины могут взять декрет для присмотра за ребенком, пока их жены работают и приносят еду в дом.

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«Мы с вами привыкли к тому, что нам мужчины открывают двери, угощают нас кофе, дарят цветы и оплачивают счета в ресторанах, обеспечивают всю жизнь. Для нас это норма, разве может быть по-другому?» — задалась вопросом блогерша.

К минусам жизни женщин в Европе она отнесла и низкое качество услуг в салонах красоты. При этом стоят они дороже, чем в России, поэтому чаще всего слабый пол предпочитает отказываться от маникюра или педикюра. «Быть красивой и ухоженной в европейских странах очень трудно и дорого, поэтому мое сочувствие дамам», — заключила автор.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.

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