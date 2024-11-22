Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 22 ноября 2024Силовые структуры

Российские школьники попались на неудачной попытке вооруженного ограбления вейп-магазина

МВД: вооруженными грабителями магазина в Петербурге оказались школьники
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге полицейские нашли вооруженных грабителей, пытавшихся вынести товары из магазина, торгующего вейпами. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В разбойном нападении на торговую точку, расположенную на Каменноостровском проспекте, подозреваются трое несовершеннолетних. Преступление засняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине.

На кадрах видны трое юношей в масках, которые зашли в магазин и потребовали от продавщицы отдать товары с витрины. После ее отказа один из грабителей вытащил нож и стал размахивать им перед нею.

Задержанные — ученики 4, 5 и 7 классов. Старший из них, 15-летний подросток, демонстрировавший нож, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      «Готов согласиться на меньшее». На Западе заявили, что Зеленский изменил позицию по конфликту на Украине

      По заказу аферистов 13 подростков обманули пенсионеров в ЛНР на 40 миллионов рублей

      Трое российских подростков с пистолетом пришли к сверстнику домой после конфликта

      В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

      В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

      Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

      На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше