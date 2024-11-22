Российские школьники попались на неудачной попытке вооруженного ограбления вейп-магазина

МВД: вооруженными грабителями магазина в Петербурге оказались школьники

В Петербурге полицейские нашли вооруженных грабителей, пытавшихся вынести товары из магазина, торгующего вейпами. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В разбойном нападении на торговую точку, расположенную на Каменноостровском проспекте, подозреваются трое несовершеннолетних. Преступление засняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине.

На кадрах видны трое юношей в масках, которые зашли в магазин и потребовали от продавщицы отдать товары с витрины. После ее отказа один из грабителей вытащил нож и стал размахивать им перед нею.

Задержанные — ученики 4, 5 и 7 классов. Старший из них, 15-летний подросток, демонстрировавший нож, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).