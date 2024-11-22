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11:57, 22 ноября 2024Силовые структуры

Российские таможенники перехватили контрабанду военной продукции в Беларусь

ФТС: уралец отправил контрабандой в Белоруссию генераторы для боевых машин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФТС России

Уральские таможенники пресекли контрабанду в Белоруссию военной продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

35-летний житель Челябинска приобрел пять генераторов для боевых машин десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2 для перепродажи за рубеж. Он отправил запрещенные устройства через подконтрольную ему организацию, занимающуюся международной торговлей.

Посылки были перехвачены российской таможней. Их содержимое направили на экспертизу, которая установила, что генераторы исправны и могут быть использованы по прямому назначению в военных целях.

Против челябинца возбуждено уголовное дело о контрабанде продукции военного назначения.

1 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ уличили жителя Владимирской области в попытке контрабанды приборов ночного видения ПНВ-57, которые он собирался продать в Белоруссию.

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