Саакашвили призвал протестующих в Грузии направить «свой напор» на полицейских

Саакашвили: протестующим в Грузии стоит направить свой напор на полицейских

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал действующее правительство в стране нелегитимным и призвал протестующих «перестать играть в балерин и направить свой напор на полицейских». Его слова передает 1tv.ge.

«Сейчас между нами и нашей свободой, между нами и нашим выживанием стоят 4000 робокопов и спецназовцев», — заявил Саакашвили.

Действующая власть, по мнению экс-президента, не является легитимной, потому не являются легитимными и правоохранительные органы. А протестующим, как заявил Саакашвили, стоит проявить твердость и «не играть в балерин».

Ранее партия Саакашвили «Единое национальное движение» призывала продолжить акции протеста в знак непризнания результатов выборов в парламент 26 октября. Лидер политической силы Тина Бокучава добавила, что у оппозиции остается главное требование — необходимость начать международное расследование нарушения хода выборов.

