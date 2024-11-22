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13:05, 22 ноября 2024Из жизни

Сантехник обнаружил клад на 255 миллионов рублей во время ремонта

В Австрии рабочий нашел 30 килограммов золотых монет во время ремонта на вилле
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Австрии сантехник во время ремонта на вилле в Вене обнаружил под полом ящик с золотыми монетами. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина, имя которого не называется, заметил в подвале здания странную веревку, торчащую из пола. Он не смог ее вытащить и решил выкопать. Вскоре сантехник наткнулся на ржавый сундук. Клад состоял из 30 килограммов золотых монет с профилем композитора Вольфганга Моцарта. Стоимость монет оценили в 2,4 миллиона евро (255,4 миллиона рублей).

За день до находки другие рабочие тоже обращали внимание на торчащую из пола веревку, но не стали выяснять, откуда она взялась.

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По австрийским законам, человек, нашедший клад, делит его пополам с владельцем территории. Удачливому сантехнику достанется 1,2 миллиона евро (127,6 миллиона рублей). «Это что-то действительно невероятное. Бывает, находишь пару монет, но такое — настоящая фантастика», — сказал друг рабочего.

Специалисты считают, что клад был зарыт в подвале виллы во время Второй мировой войны, когда многие состоятельные австрийцы пытались спрятать свои накопления.

Ранее сообщалось, что на острове Пантеллерия в Италии нашли клад старинных монет. Эксперты считают, что деньги спрятали от набега викингов.

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