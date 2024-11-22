Сантехник обнаружил клад на 255 миллионов рублей во время ремонта

В Австрии рабочий нашел 30 килограммов золотых монет во время ремонта на вилле

В Австрии сантехник во время ремонта на вилле в Вене обнаружил под полом ящик с золотыми монетами. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина, имя которого не называется, заметил в подвале здания странную веревку, торчащую из пола. Он не смог ее вытащить и решил выкопать. Вскоре сантехник наткнулся на ржавый сундук. Клад состоял из 30 килограммов золотых монет с профилем композитора Вольфганга Моцарта. Стоимость монет оценили в 2,4 миллиона евро (255,4 миллиона рублей).

За день до находки другие рабочие тоже обращали внимание на торчащую из пола веревку, но не стали выяснять, откуда она взялась.

По австрийским законам, человек, нашедший клад, делит его пополам с владельцем территории. Удачливому сантехнику достанется 1,2 миллиона евро (127,6 миллиона рублей). «Это что-то действительно невероятное. Бывает, находишь пару монет, но такое — настоящая фантастика», — сказал друг рабочего.

Специалисты считают, что клад был зарыт в подвале виллы во время Второй мировой войны, когда многие состоятельные австрийцы пытались спрятать свои накопления.

Ранее сообщалось, что на острове Пантеллерия в Италии нашли клад старинных монет. Эксперты считают, что деньги спрятали от набега викингов.