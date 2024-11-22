Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:32, 22 ноября 2024Ценности

Селена Гомес жестко отреагировала на критику ее фигуры

Селена Гомес жестко отреагировала на высказывания хейтеров по поводу ее фигуры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес жестко отреагировала на высказывания хейтеров по поводу ее фигуры. Интервью с ней публикует The Hollywood Reporter.

32-летняя знаменитость рассказала, что вновь столкнулась с критикой из-за изменений во внешности. По словам исполнительницы, на самом деле она поправилась из-за синдрома избыточного бактериального роста тонкого кишечника (СИБР).

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

«Мне на самом деле все равно, что обо мне говорят. Я никогда не буду выглядеть так, как хочет общество. Это просто за гранью», — подчеркнула Гомес в разговоре с журналистами.

В октябре Селена Гомес показала прыщи на лице со словами «моя кожа мне не по зубам». На размещенном кадре было видно, что на ее лице присутствует минимальное количество косметики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео

      Уехавший из России комик раскрыл «классическую ошибку эмигранта»

      МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Борисов допустил создание частных космодромов в России

      В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

      98-летний мужчина влюбился в 96-летнюю женщину и женился на ней

      Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

      На ЗАЭС рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

      В России напомнили Шольцу о времени полета «Орешника» до Берлина

      Троих россиян суд приговорил к длительным срокам за сбыт наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше