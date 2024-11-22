Селена Гомес жестко отреагировала на критику ее фигуры

Селена Гомес жестко отреагировала на высказывания хейтеров по поводу ее фигуры

Американская певица и актриса Селена Гомес жестко отреагировала на высказывания хейтеров по поводу ее фигуры. Интервью с ней публикует The Hollywood Reporter.

32-летняя знаменитость рассказала, что вновь столкнулась с критикой из-за изменений во внешности. По словам исполнительницы, на самом деле она поправилась из-за синдрома избыточного бактериального роста тонкого кишечника (СИБР).

«Мне на самом деле все равно, что обо мне говорят. Я никогда не буду выглядеть так, как хочет общество. Это просто за гранью», — подчеркнула Гомес в разговоре с журналистами.

В октябре Селена Гомес показала прыщи на лице со словами «моя кожа мне не по зубам». На размещенном кадре было видно, что на ее лице присутствует минимальное количество косметики.