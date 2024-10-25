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13:29, 25 октября 2024Ценности

Селена Гомес показала прыщи на лице со словами «моя кожа мне не по зубам»

Актриса Селена Гомес показала естественную внешность на фото

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес показала естественную внешность на фото со словами «моя кожа мне не по зубам». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он был удален), на котором предстала в фиолетовой кофте. На размещенном кадре видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа. При этом можно заметить, что на коже есть прыщ и небольшое красное пятно на подбородке.

В апреле Селена Гомес раскрыла свое отношение к стандартам красоты. По словам звезды, в современном мире существуют нереалистичные идеалы, которые навязывают обществу использование фильтров.

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      Мария Винар
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