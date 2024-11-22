Шольц высказался о применении Россией «Орешника»

Шольц: применение Россией «Орешника» является пугающей эскалацией

Применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ходе конфликта на Украине является пугающей эскалацией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает телеканал N-TV.

«Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: [президент России Владимир] Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины», — сказал он.

Шольц назвал это событие пугающей эскалацией, также как и якобы участие северокорейских военных в боях на Украине.

Однако по словам главы немецкого правительства, Германия все равно не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва направила Вашингтону предупреждение о запуске «Орешника», так как ракета является баллистической. Он уточнил, что Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же американской системой.