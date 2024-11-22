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15:43, 22 ноября 2024Мир

Швеция решила выделить Украине более дух миллиардов долларов военной помощи

Власти Швеции решили выделить Украине 2,25 миллиарда долларов военной помощи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk/ Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Власти Швеции решили выделить 2,25 миллиарда долларов военной помощи Украине в 2025-2026-м годах. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции после переговоров со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, передает ТАСС.

По словам главы шведского Минобороны, Стокгольм также готов вложиться в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, профинансировав массовое производство ракет большой дальности и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Они будут производиться на Украине украинской оборонной промышленностью, но будут финансироваться Швецией», — пояснил Йонсон.

Ранее правительство Швеции дало распоряжение береговой охране королевства передать Киеву списанные корабли и автомобили. Речь идет о двух природоохранных кораблях, 24 легковых автомобилях, фургоне, грузовике и средствах индивидуальной защиты.

Уточняется, что отчет об исполнении данного поручения должен быть представлен властям Швеции не позднее конца апреля 2025 года.

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