Швеция решила выделить Украине более дух миллиардов долларов военной помощи

Власти Швеции решили выделить Украине 2,25 миллиарда долларов военной помощи

Власти Швеции решили выделить 2,25 миллиарда долларов военной помощи Украине в 2025-2026-м годах. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции после переговоров со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, передает ТАСС.

По словам главы шведского Минобороны, Стокгольм также готов вложиться в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, профинансировав массовое производство ракет большой дальности и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Они будут производиться на Украине украинской оборонной промышленностью, но будут финансироваться Швецией», — пояснил Йонсон.

Ранее правительство Швеции дало распоряжение береговой охране королевства передать Киеву списанные корабли и автомобили. Речь идет о двух природоохранных кораблях, 24 легковых автомобилях, фургоне, грузовике и средствах индивидуальной защиты.

Уточняется, что отчет об исполнении данного поручения должен быть представлен властям Швеции не позднее конца апреля 2025 года.