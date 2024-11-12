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22:36, 12 ноября 2024Мир

Береговая охрана Швеции передаст Украине списанные корабли и автомобили

Береговая охрана Швеции передаст Киеву списанные корабли и автомобили
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adam Ihse / TT News Agency / Reuters

Правительство Швеции дало распоряжение береговой охране королевства передать Киеву списанные корабли и автомобили, передает РИА Новости.

«Правительство поручило береговой охране передать Украине в дар два природоохранных корабля, 24 легковых автомобиля, фургон, грузовик и средства индивидуальной защиты, в которых больше нет необходимости для деятельности государства», — сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что отчет об исполнении данного поручения должен быть предоставлен властям Швеции не позднее конца апреля 2025 года.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что пессимистические настроения, связанные с дальнейшей поддержкой Украины на Западе усиливаются, а перспектива прекращения помощи со стороны США углубляет их. Мысли о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с украинским конфликтом, надуманны, фантастичны и совершенно утопичны, признал эксперт.

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