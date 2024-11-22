Снижение мировых цен на медь объяснили ситуацией в Китае

Динамику цен на медь увязали с шагами администрации Трампа в отношении Китая

Наблюдающееся в последние месяцы снижение мировых цен на медь связано с ситуацией в Китае, а динамика стоимости этого металла, который называют одним из индикаторов состояния мировой экономики, во многом будет зависеть от более детальной информации об экономической политике администрации избранного президентом США Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.

На КНР приходится около 55 процентов потребления мировой меди, причем около двух третей этого объема страна импортирует. В начале года медь дорожала, чему, как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, способствовали ожидания эффекта от стимулирующих мер в Китае. После того как взрывного экономического роста не произошло, цены снова стали падать, отмечает эксперт.

Еще одним фактором, повлиявшим на снижение цен, называют приход к власти Трампа, грозившего ввести огромные тарифы на китайские товары. «Данный факт ставит под угрозу рост мировой экономики, а следовательно, и промышленный спрос на цветные металлы», — указал ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. Он отметил, что такая ситуация складывается в условиях профицита меди на мировом рынке, что оказывает дополнительное давление на ее стоимость.

Ранее опрошенные Reuters аналитики оценили вклад обещанных республиканцем пошлин в сокращение экономического роста КНР в 0,5--1,0 процентных пункта. При этом большинство из них сохранили оценки роста китайской экономики на текущий и 2025 годы на уровне 4,8 и 4,5 процента соответственно, отказавшись корректировать их до начала реализации торговой политики нового президента США.