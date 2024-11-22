Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:07, 22 ноября 2024Экономика

Снижение мировых цен на медь объяснили ситуацией в Китае

Динамику цен на медь увязали с шагами администрации Трампа в отношении Китая
Дмитрий Воронин

Фото: Marko Djurica / Reuters

Наблюдающееся в последние месяцы снижение мировых цен на медь связано с ситуацией в Китае, а динамика стоимости этого металла, который называют одним из индикаторов состояния мировой экономики, во многом будет зависеть от более детальной информации об экономической политике администрации избранного президентом США Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.

На КНР приходится около 55 процентов потребления мировой меди, причем около двух третей этого объема страна импортирует. В начале года медь дорожала, чему, как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, способствовали ожидания эффекта от стимулирующих мер в Китае. После того как взрывного экономического роста не произошло, цены снова стали падать, отмечает эксперт.

Еще одним фактором, повлиявшим на снижение цен, называют приход к власти Трампа, грозившего ввести огромные тарифы на китайские товары. «Данный факт ставит под угрозу рост мировой экономики, а следовательно, и промышленный спрос на цветные металлы», — указал ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. Он отметил, что такая ситуация складывается в условиях профицита меди на мировом рынке, что оказывает дополнительное давление на ее стоимость.

Ранее опрошенные Reuters аналитики оценили вклад обещанных республиканцем пошлин в сокращение экономического роста КНР в 0,5--1,0 процентных пункта. При этом большинство из них сохранили оценки роста китайской экономики на текущий и 2025 годы на уровне 4,8 и 4,5 процента соответственно, отказавшись корректировать их до начала реализации торговой политики нового президента США.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео

      Уехавший из России комик раскрыл «классическую ошибку эмигранта»

      МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Борисов допустил создание частных космодромов в России

      В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

      98-летний мужчина влюбился в 96-летнюю женщину и женился на ней

      Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

      На ЗАЭС рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

      В России напомнили Шольцу о времени полета «Орешника» до Берлина

      Троих россиян суд приговорил к длительным срокам за сбыт наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше