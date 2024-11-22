Суд продлил арест обвиняемому в растрате бывшему российскому депутату

В Москве суд на 3 месяца продлил арест экс-депутату Госдумы Шилкину

В Москве Басманный суд на продлил арест бывшему депутату Государственной думы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину, обвиняемому в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-депутата Вадима Николаенко.

По словам адвоката, Шилкину продлили арест на три месяца.

26 сентября суд арестовал Шилкина, подозреваемого в хищении 2 миллиардов рублей, организованном группой лиц. Он был задержан в среду, 25 сентября, в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. По месту жительства и работы экс-депутата Госдумы прошли обыски. Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Шилкин занимал этот пост с 2009 по 2021 год.