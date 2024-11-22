Трамп выдвинул экс-генпрокурора Флориды Бонди на пост министра юстиции

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул новую кандидатуру на пост министра юстиции и генерального прокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца, ей стала экс-генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Пэм вернет Минюст к его изначальной цели — борьбе с преступностью и сделает Америку снова безопасной. Я знаю Пэм много лет. Она умная и жесткая, она борец за Америку, которая отлично справится с работой генерального прокурора!» — объяснил свое решение Трамп.

59-летняя Бонди работала в юридической команде Трампа, а в настоящее время возглавляет юридический отдел Института политики «Америка прежде всего» — правого аналитического центра, который поддерживает тесные связи с командой Трампа. Бонди также курировала подачу исков, связанных с голосованием в ключевых штатах.

Ранее кандидат на пост генерального прокурора член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, которого номинировал Трамп, отказался от этой должности. По его словам, он не видит смысла в «затянувшейся вашингтонской драке» за этот пост, поэтому он решил снять свою кандидатуру.