Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 22 ноября 2024Мир

Трамп выдвинул новую кандидатуру на пост министра юстиции

Трамп выдвинул экс-генпрокурора Флориды Бонди на пост министра юстиции
Семен Александров (редактор)

Фото: SMG / Keystone Press Agency / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул новую кандидатуру на пост министра юстиции и генерального прокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца, ей стала экс-генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Пэм вернет Минюст к его изначальной цели — борьбе с преступностью и сделает Америку снова безопасной. Я знаю Пэм много лет. Она умная и жесткая, она борец за Америку, которая отлично справится с работой генерального прокурора!» — объяснил свое решение Трамп.

59-летняя Бонди работала в юридической команде Трампа, а в настоящее время возглавляет юридический отдел Института политики «Америка прежде всего» — правого аналитического центра, который поддерживает тесные связи с командой Трампа. Бонди также курировала подачу исков, связанных с голосованием в ключевых штатах.

Ранее кандидат на пост генерального прокурора член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, которого номинировал Трамп, отказался от этой должности. По его словам, он не видит смысла в «затянувшейся вашингтонской драке» за этот пост, поэтому он решил снять свою кандидатуру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кончится ракетным ультиматумом». В России после слов Путина об «Орешнике» порассуждали, кто первый даст заднюю

      Россияне рассказали о нежелании менять пароли в соцсетях из-за мошенников

      Минобороны сообщило об отправке новой группы добровольцев в Курскую область

      Россиянину электричкой отрезало голову

      Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

      В Бразилии высказались о применении Россией ракеты «Орешник»

      45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-платье появилась на подиуме

      Российская тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую»

      Стендап-комику Руслану Белому отказали в снятии статуса иноагента

      Женщина неожиданно раскрыла интимный секрет бойфренда и бросила его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше