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13:10, 22 ноября 2024Россия

Три месяца прятавшаяся от ВСУ в подвале россиянка сбежала через километры минных полей

RT: пенсионерка из Курской области прошла через минные поля, спасаясь от ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Пенсионерка из села Погребки в Курской области три месяца пряталась в подвале от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и, спасаясь, прошла километры минных полей. Об этом 64-летняя Зоя Белевцева рассказала в беседе с RT, опубликованной в Telegram.

По словам женщины, которой удалось эвакуироваться только 18 ноября, она видела в населенном пункте иностранных наемников, а в ее собственный огород украинцы пригнали танк. «У них и зенитки были прямо на наших участках. ВСУ это делали специально: знали, что наша авиация так не будет бить по ним из-за оставшихся в Погребках мирных жителей», — считает россиянка.

Белевцева также рассказала, что во время атаки украинских военных ее ранило в шею. Позже ее муж стал жертвой атаки беспилотника. «Я увидела дрон, который облетал село. Сказала мужу, он махнул рукой: "Пусть летает". Как вдруг ударил прямо в него», — сказала пенсионерка. В результате ей пришлось похоронить супруга в саду.

Сбежать из села россиянке удалось вместе с соседкой. Женщины прошли через восемь километров минных полей и болота, прежде чем вышли к российским военным.

Ранее доброволец российского отряда «Барс-Курск» заявил, что солдаты ВСУ избивали пожилых жителей Курской области. Как утверждает мужчина, на его глазах прикладами оружия избили двух пенсионеров.

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Украина вторглась на территорию Курской области 6 августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 21 ноября, Киев потерял на курском направлении более 34 540 военнослужащих и свыше двух тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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