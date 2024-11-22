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21:29, 22 ноября 2024Экономика

Уехавший из России комик рассказал о планах купить дом в Москве

Уехавший из России комик Белый заявил, что в будущем хочет купить дом в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Данила Поперечный (внесен Минюстом в реестр иноагентов) / YouTube

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Барселоне, заявил, что в будущем хотел бы приезжать в Москву и обзавестись недвижимостью в городе. Своими планами он поделился в выпуске подкаста «Без души» коллеги Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступного на Youtube.

Белый предположил, как бы он выстроил свою жизнь в случае, если с него снимут статус иноагента и «все наладится».
«Я раньше, знаешь, как думал, мой план жизненный: я живу в Москве, работаю, потом еще как-то где-то зарабатываю денег и покупаю дом в Италии. Италия — моя любимая страна. И я там провожу какое-то время в году. И вот я думаю, в будущем так будет с Москвой. Я думаю, я буду в будущем с огромным удовольствием, с кайфом приезжать в Москву, но летом», — рассказал комик. При этом он добавил, что если в ближайшие несколько лет он не решится вернуться в Россию и «интегрируется» в стране, где сейчас живет, то такой план будет уже маловероятен.

Белый также отметил, что надеется, что его дочь вырастет человеком с «более широким кругозором» и пониманием того, насколько «мир большой, огромный». «Я уверен, что моей дочери будет очень-очень-очень легко полюбить Москву. Потому что Москва любится на раз-два», — заключил он.

В том же интервью Белый пожаловался на ограничения, которые накладывает на него статус иностранного агента. Он признал, что из-за недавно принятого закона у многих иноагентов могут возникнуть сложности, связанные с поиском рекламодателей.

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