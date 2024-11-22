Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:59, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик назвал связанное со статусом иноагента главное сожаление

Комик Руслан Белый заявил, что со статусом иноагента связано много ограничений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Данила Поперечный / YouTube

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал два главных сожаления, связанных со статусом иностранного агента. Об этом он порассуждал в выпуске подкаста «Без души» Данилы Поперечного (также внесен в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Первое — то, что появляются в целом просто ограничения в твоей жизни, даже пускай гипотетические. Это *** [плохо]. Все равно ***, когда не контролируешь свою жизнь», — пожаловался Белый. По его словам, он не знает, сможет ли он свободно посещать страны СНГ и дружественные России государства, например, Таиланд. Он заявил, что, несмотря на отсутствие прямого запрета, подобные сомнения у него все равно возникают.

Также, предположил Белый, у многих иноагентов могут возникнуть сложности, связанные с поиском рекламодателей из-за недавно принятого закона. Сам юморист признался, что на его работу подобное ограничение никак не повлияет.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд признал законным внесение Белого в реестр иностранных агентов. Суд отказал комику в удовлетворении жалобы на это решение Минюста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

      Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

      В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

      Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

      Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      «Корейскую "Армату"» модернизировали

      Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

      Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше