Популярный комик назвал связанное со статусом иноагента главное сожаление

Комик Руслан Белый заявил, что со статусом иноагента связано много ограничений

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал два главных сожаления, связанных со статусом иностранного агента. Об этом он порассуждал в выпуске подкаста «Без души» Данилы Поперечного (также внесен в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Первое — то, что появляются в целом просто ограничения в твоей жизни, даже пускай гипотетические. Это *** [плохо]. Все равно ***, когда не контролируешь свою жизнь», — пожаловался Белый. По его словам, он не знает, сможет ли он свободно посещать страны СНГ и дружественные России государства, например, Таиланд. Он заявил, что, несмотря на отсутствие прямого запрета, подобные сомнения у него все равно возникают.

Также, предположил Белый, у многих иноагентов могут возникнуть сложности, связанные с поиском рекламодателей из-за недавно принятого закона. Сам юморист признался, что на его работу подобное ограничение никак не повлияет.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд признал законным внесение Белого в реестр иностранных агентов. Суд отказал комику в удовлетворении жалобы на это решение Минюста.