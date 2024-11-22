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09:07, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Стендап-комику Руслану Белому отказали в снятии статуса иноагента

Мосгорсуд отклонил жалобу комика Белого на отказ в снятии статуса иноагента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Руслан Белый / Youtube

Мосгорсуд отклонил жалобу известного стендап-комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из участников судебного процесса рассказал, что суд отказал Белому в жалобе и признал законным его внесение в реестр иностранных агентов.

Ранее стала известна причина, по которой стендап-комик получил статус иностранного агента. Отмечается, что с марта по апрель 2023 года юморист получал финансирование из стран Евросоюза и СНГ, в частности, из Великобритании, Германии и Австрии.

В апреле Белого оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах на 30 тысяч рублей. Сообщалось, что он не сопроводил свою публикацию в интернете предупреждающей маркировкой.

Минюст внес юмориста в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. В ведомстве отметили, что Белый формировал негативный образ Вооруженных cил России, а также выступил против спецоперации на Украине.

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